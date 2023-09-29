В Калуге водитель скутера попал в больницу после столкновения с «Ладой»

Около 8 утра в четверг, 28 сентября, на перекрестке улиц Тарутинская и Валентины Никитиной в Калуге столкнулись «Лада Веста» и скутер «Хонда», сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 60-летний водитель «Лады» поворачивал налево и не пропустил скутер.

Госпитализирован в Анненки 50-летний водитель скутера.