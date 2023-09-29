В Калуге 42-летнего велосипедиста сбили на улице Тарутинской

Около 7:40 утра в четверг, 28 сентября, на улице Тарутинской в Калуге в районе дома №98 сбили велосипедиста. Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, 38-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» ехала со стороны Зерновой и сбила попутного 42-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.

Пострадавшего отвезли в больницу. Позже врачи отпустили его домой.