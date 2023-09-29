В Калужской области сбили беспилотник

В пятницу, 29 сентября, в небе над Калужской областью сбили беспилотник, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сегодня ночью на территории Калужской области сбит БПЛА, - говорит губернатор. - На месте работает оперативная группа. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Напомним, 17 сентября вблизи аэродрома Шайковка был уничтожен другой БПЛА.