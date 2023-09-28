Гараж полностью сгорел в Калужской области

Около 15:30 в четверг, 28 сентября, в деревне Бережки Кировского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Центральной сгорел гараж.

Огонь полностью уничтожил постройку.

Причины возгорания устанавливаются.