11 артиллерийских снарядов нашли в Калужской области за день

В четверг, 28 сентября, в двух районах Калужской области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В лесу у деревни Крапивна Ульяновского района лежали 10 артиллерийских снарядов.

Еще один нашли у деревни Кривское Боровского района.

Также спасатели обезвредили две ручные гранаты в криминалистическом центре на улице Тульской в Калуге.