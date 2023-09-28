В Калужской области женщина пострадала в перевернувшемся «Пежо»

Около 11:00 27 сентября на дороге Медынь – Гусево перевернулся автомобиль «Пежо». Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем легковушки двигалась в сторону Медыни и не справилась с управлением. Машина выехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась.

Водителя отвезли в больницу.