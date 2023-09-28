В Калужской области пешеход попал под колеса «Жигулей»

Около 12:15 в четверг, 28 сентября, в поселке Товарково Дзержинского района произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Ленина под колеса «Жигулей» попал пешеход.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.