После ДТП с гибелью женщины и двоих детей в Калужской области возбудили уголовное дело

В четверг, 28 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» после ДТП, которое на прошлой неделе произошло в Мосальском районе.
Напомним, на трассе А130 недалеко от поселка Шаховский столкнулись легковой автомобиль «Киа» и фура «Вольво». Погибли ехавшая за рулем «Киа» 41-летняя женщина и двое ее маленьких детей. Еще один мальчик, которому 10 лет, с травмами попал в больницу.
По предварительным данным, на встречную полосу выехала сама погибшая.
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