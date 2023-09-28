В Калуге пропал 68-летний мужчина

В деревне Угра на территории Калуги пропал 68-летний Александр Хлестов. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел в неизвестном направлении 27 сентября.

Приметы пенсионера:

Рост: 179 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: русые.

Был одет: черная куртка, синяя футболка, черные джинсы, черные ботинки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.