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В Калуге пропал 68-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2023 14:13 0 234
В Калуге пропал 68-летний мужчина

В деревне Угра на территории Калуги пропал 68-летний Александр Хлестов. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел в неизвестном направлении 27 сентября.

Приметы пенсионера:

  • Рост: 179 см.
  • Телосложение: полное.
  • Цвет глаз: серые.
  • Волосы: русые.
  • Был одет: черная куртка, синяя футболка, черные джинсы, черные ботинки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2023 14:13 0 234
Тэги: происшествие лиза алерт
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