В Калужской области ищут 71-летнего мужчину из Москвы

В четверг, 28 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках в нашем регионе 71-летнего Виталия Ряжина.

Мужчина пропал на западе Москвы 12 сентября.

По информации волонтеров, он страдает потерей памяти.

На пропавшем были болотного цвета худи, синяя рубашка в клетку, черные штаны и белые кроссовки.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.