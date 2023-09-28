В ДТП с участием «Лады» и «Ситроена» пострадали два человека

Ранее мы сообщали об аварии на улице Советской в селе Росва.

Как нам удалось выяснить, 64-летний водитель «Оки» столкнулся с «Ситроеном» под управлением 50-летней женщины, в результате чего «Ока» перевернулась.

По нашей информации, в ДТП пострадали два человека.

У водителя «Оки» сотрясение головного мозга, он был госпитализирован. У женщины, управлявшей «Ситроеном», также сотрясение, но она отказалась от медицинской помощи.