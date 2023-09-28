В Калуге «Ока» перевернулась после столкновения с «Ситроеном»

Утром в четверг, 28 сентября, в Калуге на территории села Росва перевернулся автомобиль «Ока». Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Советской малолитражка столкнулась с «Ситроеном» и легла на крышу.

На данный момент известно об одном пострадавшем.