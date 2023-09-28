В Калуге «Лада» и скутер столкнулись на улице Тарутинской

Утром в четверг, 28 сентября, в Калуге на улице Тарутинской в ДТП пострадал не только велосипедист. Спустя 15 минут после той аварии на этой же дороге столкнулись «Лада Веста» и скутер, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Водитель скутера получил различные травмы.

Сейчас выясняется, кто именно был виноват в аварии.