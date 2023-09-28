В Калуге сбили велосипедиста

Около 7:40 утра в четверг, 28 сентября, на улице Тарутинской в Калуге велосипедист пострадал в ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, велосипедист столкнулся с «Ладой Гранта».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.