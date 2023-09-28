Дачный дом сгорел в Калужской области

Около 21:30 в среду, 27 сентября, в деревне Земцы Спас-Деменского района сгорел дачный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

Причины пожара пока не называются. Обошлось без пострадавших.