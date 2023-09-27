В Калужской области две машины сгорели после ДТП, погибли три человека

Около 15:15 в среду, 27 сентября, в Юхновском районе на трассе А130 три человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, на участке между деревнями Барсуки и Рыляки 62-летний водитель фуры «Даф» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль «Рено». После этого грузовик пробил ограждение. Обе машины загорелись.

Погибли оба водителя и пассажир «Рено». Их личности устанавливаются.