В Калужской области водитель мопеда пострадал в столкновении с «Ладой»

Около 12:45 во вторник, 26 сентября, в Людиново произошло ДТП с участием мопеда.

По предварительным данным, 69-летний мужчина на мопеде «Орион» на перекрестке не пропустил легковой автомобиль «Лада».

Предполагаемый виновник аварии попал в больницу.