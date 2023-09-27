В Калужской области перевернулся «Пежо»

Около 11:00 в среду, 27 сентября, на дороге Медынь – Гусево произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Пежо» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

На данный момент известно об одном пострадавшем.