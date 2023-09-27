В ДТП с перевернувшейся фурой в Калужской области никто не пострадал

Как мы уже рассказывали, около 10 утра на дороге Калуга – Козельск у деревни Нижнее Алопово перевернулась фура «Мерседес». Подробности о происшествии нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель большегруза не справился с управлением. Машина перевернулась и перекрыла всю проезжую часть.

Никто из людей не пострадал, но движение на этом участке затруднено.

На месте работают инспекторы ГИБДД.