Фура перевернулась и перекрыла дорогу Калуга – Козельск

Утром в среду, 27 сентября, на дороге Калуга – Козельск перевернулась фура. Фото опубликовало сообщество «Дорожный дозор Калуга» в ВК.

Авария произошла на участке между Перемышлем и Козельском в районе деревни Нижнее Алопово.

Движение по дороге перекрыто. Хотя некоторые водители и пытаются объехать по траве.