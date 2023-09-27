В Калужской области 21-летний водитель «Жигулей» врезался в самосвал

Около 12:30 во вторник, 26 сентября, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе на трассе М3 «Украина» произошло ДТП с участием «Жигулей» и грузовика «Скания». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Жигулей» двигался со стороны Калуги на участке между мостом через Угру и поворотом на Юхнов врезался в стоящий грузовик.

Молодого водителя легковушки отвезли в больницу.