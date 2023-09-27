Четыре боеприпаса военных времен обнаружили в Калужской области

Во вторник, 26 сентября, на территории Калужской области обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Две минометные мины лежали в лесу у деревни Лазенки Спас-Деменского района.

Артиллерийский снаряд и мину нашли у деревни Трушково Мосальского района.