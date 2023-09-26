В Калужской области водитель «Жигулей» врезался в самосвал

Около 12:30 во вторник, 26 сентября, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе Калужской области произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовало региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, на участке между поворотом на Юхнов и Вязьму и мостом через Угру водитель «Жигулей» не соблюдал дистанцию и врезался в самосвал «Скания».

На данный момент известно об одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.