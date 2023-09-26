В Калуге 87-летний водитель врезался в дерево на Грабцевском шоссе

Во вторник, 26 сентября, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на Грабцевском шоссе в Калуге, которое произошло накануне днем.

По предварительным данным, 87-летний водитель «Лады Калина» у дома №90 врезался в «Мерседес», а потом влетел в дерево.

В больницу попала 87-летняя пассажирка «Лады».