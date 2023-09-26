В Калуге полыхал балкон жилого дома на Правом берегу

Около 10:40 утра во вторник, 26 сентября, в Калуге на улице Генерала Попова на Правом берегу произошел пожар в жилом доме №7. Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

Загорелся балкон общего пользования.

Из людей никто не пострадал, но стены дома закоптило.

Причины пожара устанавливаются.