В Калуге ищут очевидцев трех ДТП

Во вторник, 26 сентября, полиция опубликовала список из трех ДТП, произошедших в Калуге в прошлом году. Очевидцев аварий просят обратиться в ГИБДД по адресу: Грабцевское шоссе, 112 а, кабинет №10 или по телефону 746-051 (доб. 107).

28 июля 2022 года в период с 13:00 до 14:00 на улице Тельмана водитель сбил 83-летнюю женщину и скрылся.

28 сентября около 20:30 у дома №2А на улице Дубрава 57-летнюю женщину сбил самокатчик.

А 2 декабря около 12:00 минут на улице Вишневского у дома № 1, корп. 9 сбили 88-летнюю женщину. Полицейские также просят откликнуться пешеходов, которые помогли пенсионерке зайти в здание корпуса №8 (17-я аптека).