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Огонь уничтожил дачный дом в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.09.2023 08:02 0 373
Огонь уничтожил дачный дом в Калужской области

В ночь на вторник, 26 сентября, в поселке Оптина Пустынь Козельского района на территории СНТ «Березка» произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Примерно в 5 часов загорелся деревянный дачный дом. После пожара от него почти ничего не осталось.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.09.2023 08:02 0 373
Тэги: происшествие пожар мчс
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