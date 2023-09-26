Огонь уничтожил дачный дом в Калужской области

В ночь на вторник, 26 сентября, в поселке Оптина Пустынь Козельского района на территории СНТ «Березка» произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Примерно в 5 часов загорелся деревянный дачный дом. После пожара от него почти ничего не осталось.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.