Заброшенный дом сгорел в Калужской области

В ночь на вторник, 26 сентября, в деревне Войлово Людиновского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Совхозной сгорел заброшенный дом. Огонь полностью уничтожил постройку.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.