В Калуге «Лада» и «Опель» столкнулись да улице Тарутинской

Около 23:15 в понедельник, 25 сентября, на улице Тарутинской в Калуге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись «Лада» и «Опель Астра».

Пострадал один человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.