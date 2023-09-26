В Людиново произошел пожар в магазине

Около 21:00 в понедельник, 25 сентября, в городе Людиново произошел пожар на улице 3-Го Интернационала. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. Она полностью выгорела, но пожар удалось потушить.

Из людей никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность самой морозилки.