В Калуге «Лада» врезалась в дерево после столкновения с «Мерседесом»

Около 14:30 в понедельник, 25 сентября, на Грабцевском шоссе в Калуге столкнулись два автомобиля. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №90 двигавшаяся со стороны улицы Моторной в сторону Зерновой «Лада» после столкновения с «Мерседесом» съехала с дороги и врезалась в дерево.

Сообщается об одном пострадавшем.