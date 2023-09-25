В Калуге сбили 38-летнего велосипедиста

В Калуге на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта сбили велосипедиста. Авария произошла 24 сентября около 14:00, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель «Шевроле Авео» поворачивал налево с Московской в сторону улицы Ленина и сбил встречного велосипедиста.

У 38-летнего велосипедиста зафиксированы различные травмы.