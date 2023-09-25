В Калуге водитель «Хонды» сбила мужчину на электросамокате

В ночь на 24 сентября в Калуге на кольце вокруг сквера Мира сбили электросамокатчика. Подробности о происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем «Хонды Цивик» ехала по кольцу со стороны улицы Большевиков, поворачивала направо на парковку и сбила 32-летнего мужчину на самокате. Он ехал по краю проезжей части в том же направлении.

Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.