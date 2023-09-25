Ребенок и двое взрослых пострадали в столкновении «Тойоты» и «Хендая» в Калужской области

В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на трассе А130 в Юхновском районе, которое произошло вечером 22 сентября.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Хендая Крета» двигалась со стороны Москвы, пошла на обгон и врезалась в попутный автомобиль «Тойота Ленд Крузер», который чуть раньше начал обгон.

От удара «Тойота» перевернулась.

Различные травмы получили водитель и пассажир «Хендая», а также ехавший в «Тойоте» 12-летний мальчик.

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