В Калужской области 125 животных бросились под колеса машин

С начала года в Калужской области произошло 125 ДТП с участием диких животных. Такую статистику 24 сентября опубликовало региональное управление ГИБДД.

В этих авариях один человек погиб, еще 12 получили травмы.

Водителей призывают быть осторожнее в темное время суток. При возможности, поездку лучше отложить.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.