В Калужской области перевернулся «Рено»

Около 14:55 в воскресенье, 24 сентября, в Барятинском районе перевернулся легковой автомобиль «Рено». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла в деревне Плетни на дороге между Мосальском и Барятино.

По предварительным данным, пострадал один человек.

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