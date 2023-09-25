В Калуге велосипедиста сбили на улице Карла Либкнехта

Около 14:00 в воскресенье, 24 сентября, на улице Карла Либкнехта в Калуге сбили велосипедиста. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Шевроле».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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