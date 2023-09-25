В Калужской области ребенок на питбайке врезался в «Ладу»

Около 15:35 в субботу, 23 сентября, на трассе А130 в черте Юхнова 15-летний мальчик пострадал в дорожной аварии, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, школьник на питбайке ехал по обочине и врезался в «Ладу», водитель которой поворачивал направо с главной дороги.

Юный мотоциклист с травмами попал в больницу.

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