В Калужской области водитель «Шевроле Нивы» врезался в дерево

Около 14:30 23 сентября в селе Вязовна Бабынинского района в ДТП пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 54-летний водитель «Шевроле Нивы» двигался со стороны Утешево, съехал в кювет и врезался в дерево.

В больницу попал 17-летний пассажир «Шевроле Нивы».

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