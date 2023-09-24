Следственный комитет расследует убийство пропавшего в Калужской области мужчины

Как мы писали ранее, в ночь на 19 сентября в Калужской области по дороге домой исчез мужчина.

В субботу, 23 сентября, СУ СК России по Калужской области сообщило, что по факту исчезновения жителя города Сухиничи возбуждено уголовное дело об убийстве.

64-летний Иван Иваночкин находился в гостях у знакомого в деревне Костино Сухиничского района, оттуда он пошел в сторону своего дома и пропал.

Учитывая обстоятельства исчезновения мужчины и его длительное отсутствие, следствие считает, что калужанин был убит.

Следователи и криминалисты СК России вместе с сотрудниками уголовного розыска разбираются в обстоятельствах исчезновения мужчины, проводятся экспертизы.

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