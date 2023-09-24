В Ферзиковском районе Калужской области сгорел двухквартирный дом

В субботу, 23 сентября, в Ферзиковском районе Калужской области произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 23 часа 15 минут стало известно, что в деревне Верховое горит двухквартирный жилой дом. При происшествии люди не пострадали.

Предварительно, строение было уничтожено огнем.

Причины пожара предстоит выяснить специалистам, на место направлен инспектор ГПН.

- К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, - уточнили в управлении.

МЧС обращается к калужанам и просит быть осторожными при обращении с огнем.

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