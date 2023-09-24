В Калуге на улице Гагарина произошло ДТП с самокатом

В воскресенье ночью, 24 сентября, в Калуге произошло ДТП с самокатом, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 01 час 36 минут на улице Гагарина автомобиль "Хонда" наехал на самокат. Предварительно, речь идет об электросамокате. В происшествии пострадал один человек. Подробности ДТП и состояние пострадавшего уточняются.

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - говорят в управлении.

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