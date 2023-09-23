В Калужской области тело человека достали из Угры

В субботу, 23 сентября, в деревне Матово Дзержинского района в Угре нашли тело человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Его личность пока устанавливается.

Также выясняются обстоятельства гибели человека и причины смерти.

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