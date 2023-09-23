Стало известно о состоянии 10-летнего мальчика, выжившего в страшном столкновении «Киа» и фуры

Как мы уже рассказывали, днем 22 сентября на трассе А130 в Мосальском районе водитель «Киа» выехала на встречную полосу и врезалась в фуру «Вольво». В этой аварии погибла сама автомобилистка и двое детей.

Еще один ребенок выжил. Мальчику 10 лет. О его состоянии сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Ребенок с сочетанными травмами госпитализирован в Детскую областную больницу, - пояснил он. - Состояние средней тяжести. Первые обследования уже проведены, находится под динамическим наблюдением. В дальнейшем медики планируют проведение операции.

По словам Пахоменко, вся необходимая помощь ему оказывается в полном объеме.

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