Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

В пятницу, 22 сентября, у деревни Речица Думиничского района обнаружили схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

В лесу в двух километрах от населенного пункта около 80 лет пролежали девять минометных мин и два артиллерийских снаряда.

В тот же день в СНТ «Калина Красная» в Малоярославце нашли ручную гранату.

Спасатели обезвредили опасные предметы.

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