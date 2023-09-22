В Калуге пешехода сбили на Правом берегу

Около 15:50 в пятницу, 22 сентября, на улице 65 лет Победы в Калуге сбили пешехода. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса «Шевроле Лачетти». Удар был такой силы, что в машине разбилось лобовое стекло.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.