В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Тойоты» и «Хендая»

Около 19:00 в пятницу, 22 сентября, на трассе А130 в Юхновском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На участке между деревнями Рыляки и Барсуки столкнулись «Хендай Крета» и «Тойота Ленд Крузер Прадо». От удара «Тойота» перевернулась.

В аварии пострадали несколько человек. Информация о их состоянии уточняется.

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