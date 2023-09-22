В Калуге при пожаре в цехе пострадали три человека

В пятницу, 22 сентября, в Калуге на улице Прончищева произошел пожар в цехе по ремонту двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

У 30-летнего мужчины термические ожоги ног и рук, у 22-летнего молодого человека термические ожоги 20% тела, у 26-летнего пострадавшего 30% ожогов 1, 2 и 3 степени.

Как нам удалось выяснить, причиной пожара стало нарушение технического регламента процесса производства.

На место происшествия выехал следователь СУ СК по Калужской области. Организована процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следкома.

По предварительной информации, работники включили электроприбор после опыления двигателя раствором, в результате чего произошло возгорание.

Как сообщили в СК, двух пострадавших доставили в больницу, одному мужчине была оказана помощь на месте.

В данный момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и специалисты, идет установка лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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