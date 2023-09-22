В Калужской области три человека погибли в столкновении «Киа» и фуры

Около 14:30 в пятницу, 22 сентября, в Мосальском районе Калужской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем легкового автомобиля «Киа» двигалась в сторону Москвы по трассе А130, в районе поселка Шаховский выехала на встречную полосу и врезалась в фуру «Вольво».

Погибли сама водитель и двое пассажиров. Предварительно, им было 7 и 18 лет. Информация уточняется.

С травмами в больницу Калуги везут 10-летнего мальчика, рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.