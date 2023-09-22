Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП на улице Болдина в Калуге

Ранее мы сообщали о ДТП на улице Болдина в Калуге.

По нашей информации, 49-летний мужчина за рулем «Газели» сбил пешехода.

Как нам удалось выяснить, в аварии пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу без сознания.

Возраст и характер травм уточняются.

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